Precedenti Atalanta-Inter, l'ultima sfida e una partita da ripetere

Ashley Young Atalanta-Inter

Atalanta-Inter si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al “Gewiss Stadium” è valida per la settima giornata della Serie A 2020-2021. Ecco i precedenti in trasferta contro la Dea.

I PRECEDENTI – Atalanta-Inter di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 119 tra le due squadre. In casa dei bergamaschi sarà invece la partita numero 60. Nei precedenti in trasferta i nerazzurri hanno raccolto 23 vittorie contro le 15 dell’Atalanta. 21 invece i pareggi. Nell’ultima sfida giocata al “Gewiss Stadium” lo scorso 1 agosto la squadra guidata da Antonio Conte si è imposta con un netto 0-2.

I PRECEDENTI CURIOSI – Atalanta-Inter di oggi rappresenta l’occasione di riscatto per entrambe le squadre dopo le sconfitte nel martedì di Champions League. I nerazzurri di Conte dovranno quindi ripetere quanto fatto nell’ultimo precedente. L’Inter infatti impose fin da subito il proprio gioco portandosi in vantaggio dopo solo un minuto con Danilo D’Ambrosio. Di Ashley Young al 20′ la rete del definitivo 0-2 con una bellissima conclusione a giro dalla distanza. La squadra di Conte ha quindi controllato agilmente il match meritando la vittoria e conquistando – in quello che era un vero e proprio spareggio – il secondo posto nella passata stagione di Serie A. Di seguito la sintesi di Atalanta-Inter, con la speranza che Romelu Lukaku e compagni ripetano quanto visto nell’ultimo precedente a Bergamo, nel video tratto dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.