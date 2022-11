Precedenti Atalanta-Inter: Lautaro Martinez ha fatto 100 ma poche vittorie

Atalanta-Inter si giocherà domenica alle 12.30 e i precedenti non vedono tante vittorie ospiti negli ultimi anni. L’ultimo gol, quello di Lautaro Martinez, è valso la tripla cifra.

I PRECEDENTI – Quello di domenica sarà l’Atalanta-Inter numero 67 in trasferta. A Bergamo si è giocato in tre competizioni: oltre alla Serie A e alla Coppa Italia anche l’andata dei quarti di finale di Coppa UEFA, derby tutto nerazzurro in campo internazionale finito 0-0. Le vittorie ospiti sono 25, quelle orobiche 17 mentre i pareggi 14. L’ultimo gol dell’Inter, di Lautaro Martinez l’8 novembre 2020, è diventato il numero 100 nelle sfide in trasferta, il successivo di Aleksej Miranchuk per il definitivo 1-1 è diventato il 70° dei bergamaschi. Solo in Serie A a Bergamo 23 vittorie e altrettanti pareggi con 16 sconfitte, 97 gol fatti e 69 subiti. Nella scorsa stagione finì 0-0 il 16 gennaio (vedi highlights).

POCHE GIOIE – Precedenti recenti abbastanza brutti al Gewiss Stadium per l’Inter: non batte l’Atalanta dall’1 agosto 2020, 0-2 con gol di Danilo D’Ambrosio e Ashley Young nella giornata conclusiva del campionato sospeso per la pandemia. Poi due pareggi (i già citati 1-1 e 0-0 delle scorse due stagioni), ma soprattutto nelle ultime quindici partite i successi sono appena tre, gli altri 0-2 il 6 aprile 2008 (primo gol in Serie A per Mario Balotelli) e 1-4 il 15 febbraio 2015. Nemmeno il biennio di José Mourinho portò vittorie a Bergamo, 3-1 nel 2008-2009 e 1-1 nel 2009-2010. In totale, contando sia le sfide in casa sia quelle in trasferta, su 135 precedenti complessivi l’Inter se n’è aggiudicati 72, l’Atalanta 27 e 36 pareggi, con 235 gol segnati e 123 subiti.