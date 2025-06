Il Portogallo vince la Nations League! Rigori fatali per la Spagna

Il Portogallo supera la Spagna ai rigori e vince la Nations League. A segno Martín Zubimendi, Nuno Mendes, Mikel Oyarzabal e Cristiano Ronaldo, nei tempi regolamentari. Decisivo il rigore di Ruben Neves nella lotteria finale dagli 11 metri.

PRIMO TEMPO – La Spagna e il Portogallo si fronteggiano nella sfida valida per la finale della Nations League. Il match inizia subito all’insegna dello spettacolo, con le due squadre che non temono di uscire dal pressing avversario per cercare di essere pericolose in fase offensiva. Ciò si traduce in una frazione ricca di giocate di qualità e occasioni da gol, con gli iberici che vanno più volte vicini al vantaggio con Lamine Yamal e Nico Williams. Dopo vari tentativi, i Campioni d’Europa trovano la via del gol al 21′ grazie a Martín Zubimendi, abile a farsi trovare al posto giusto per effettuare il tap-in decisivo. Il Portogallo reagisce immediatamente trovando la rete dell’1-1 grazie a una percussione vincente di Nuno Mendes al 26′. Le emozioni non sono finite: quando il match si avvia verso un risultato di pareggio, al termine del primo tempo, è Mikel Oyarzabal a raccogliere il suggerimento di Pedri per indirizzare in rete e riportare i suoi in vantaggio al 45′.

Spagna-Portogallo, la decide Ruben Neves

SECONDA FRAZIONE – Il secondo tempo inizia con una Spagna arrembante che, grazie alle sue armi più pregiate, cerca di ribadire il proprio vantaggio in modo da tagliare le gambe ai lusitani. Nel momento di difficoltà, è il leader del Portogallo a prendersi la squadra sulle spalle per ristabilire la parità. Al 61′ è infatti Cristiano Ronaldo a sfruttare al meglio una delle poche occasioni della partita per concludere in rete da distanza ravvicinata. Le due compagini continuano ad attaccare alla ricerca del gol che si rivelerebbe decisivo per le sorti dell’incontro, ma di opportunità realmente pericolose non se ne verificano. Si va così ai tempi supplementari.

FINALE – Dopo due tempi supplementari privi di emozioni, la gara si decide ai calci di rigore. L’errore di Alvaro Morata, al quarto rigore calciato dalla Spagna, si rivela fatale per le speranze di successo finale della compagine iberica. Dopo il suo errore, infatti, è Ruben Neves a spiazzare Unai Simon per regalare al Portogallo la seconda Nations League della sua storia.

PORTOGALLO-SPAGNA 5-3 (D.C.R.)

21′ Zubimendi (S), 26′ Nuno Mendes (P), 45′ Oyarzabal (S), 61′ Ronaldo (P). Ruben Neves rigore decisivo (P).