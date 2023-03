Porto-Inter, torna Calhanoglu dal 1′! Dzeko favorito su Lukaku – TS

Porto-Inter è in programma questa sera. Calhanoglu dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia. In attacco Dzeko favorito su Lukaku. La probabile formazione secondo Tuttosport

SCELTE – Porto-Inter andrà in scena questa sera alle 21:00. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il principale dubbio di formazione per Inzaghi riguarda l’attacco: al fianco di Lautaro Martinez scenderà in campo uno fra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco che parte favorito per una maglia da titolare. A centrocampo torna Calhanoglu in cabina di regia, con Brozovic che partirà dalla panchina. A completare la linea mediana Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie spazio per Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In difesa, di fronte ad Onana, spazio per Darmian, Acerbi e Bastoni.

Fonte: Tuttosport