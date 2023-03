Porto-Inter, probabili formazioni in Champions League: ecco le ultime novità

Porto-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Portogallo – presso l’Estadio do Dragao di Porto – per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Dopo l’1-0 di San Siro firmato Lukaku il passaggio ai quarti non è ancora così scontato per la squadra di Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Porto-Inter in Champions League

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa; 11 Pepe C., 3 Pepe F. ©, 5 Marcano, 12 Zaidu; 20 André Franco, 46 Eustaquio, 8 Uribe, 13 Galeno; 9 Taremi, 29 Toni Martinez.

A disposizione: 14 Claudio Ramos; 2 Fabio Cardoso, 4 Carmo, 7 Gabriel Veron, 16 Grujic, 17 Rodrigo Conceicao, 19 Danny Namaso, 22 Wendell, 30 Evanilson, 70 Borges, 87 Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceicao

Diffidato: 11 Pepe C.

Squalificato: 25 Otavio.

Indisponibili e/o non convocati: 71 Meixedo; 23 Joao Mario, 28 Bruno Costa.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: 18 Manafà, 38 Fernando Andrade.

Altri giocatori: 94 Samuel; 67 Vasco Sousa.

Ultime notizie e ballottaggi: Difesa praticamente obbligata per l’ex Sergio Conceicao, che ha un dubbio sia a centrocampo sia in attacco. Ballottaggio tra due “fuori ruolo” per sostituire lo squalificato Otavio sulla destra con André Franco in vantaggio su tutti, in mediana verso la panchina più Grujic che Eustaquio. In tre per una maglia a supporto del centravanti titolare, ma Toni Martinez sembra leggermente favorito su Danny Namaso ed Evanilson, che non è al meglio.

Porto-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 8 Gosens (infortunato).

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Per Inzaghi passa tutto dall’utilizzo di Skriniar, che permetterebbe a Darmian di giocare alto sulla linea dei centrocampisti. E in quel caso a finire in panchina inizialmente sarebbe Dumfries. Verso l’esclusione dal 1′ sia Brozovic sia Lukaku per dare spazio a Mkhitaryan e Dzeko, attualmente più affidabili dal punto di vista atletico-fisico e non solo.

