Porto-Inter, prato Estádio do Dragão non eccellente: il motivo! − Sky

Vigilia di Porto-Inter con due importanti novità in casa nerazzurra. Una negativa (vedi articolo) e l’altra positiva (vedi articolo). Intanto spunta un retroscena sul manto erboso dello stadio Do Dragao

RETROSCENA − Si avvicina Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Domani i nerazzurri saranno attesi da una sfida di vitale importanza per la propria stagione. Si riparte dall’1-0 di San Siro. Come riferisce Massimo Nebuloni, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, c’è un retroscena interessante legato al campo del do Dragao. L’erba non sarà in perfette condizioni a causa di un fungo.