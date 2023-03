Porto-Inter, meeting in corso per l’accesso ospite allo stadio − Sky

Matteo Barzaghi ha parlato a Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, della serata che attenderà l’Inter contro il Porto (vedi articolo). Ha poi riferito le ultime novità su una questione in particolare: quella riguardante l’accesso dei tifosi nerazzurri allo Stadio Do Dragão.

TIFOSI INTER A PORTO − Gli aggiornamenti di Barzaghi da Porto: «La notte degli esami a Porto. Poco fa è sgattaiolato Steven Zhang entrando in hotel e tra poco uscirà per il pranzo ufficiale con il Porto. L’Inter è stata capace di portare a casa partite delicate come queste. Sia in Champions League sia in campionato. Dovrà tirare fuori quel tipo di prestazione e personalità. E non quell’anima fragile e imprevedibile vista in campionato quando l’Inter è inciampata con squadre sulla carta più deboli. L’incognita è su che inter vedremo. Di sicuro sarà una bolgia, ci saranno 50mila spettatori. Tremila tifosi nerazzurri. Sarà un’atmosfera molto calda e l’Inter dovrà tirare fuori quelle motivazioni per superare la gara, definita da tutti, la più importante dell’anno. Sono in corso poi dei meeting per capire come i tifosi dell’Inter potranno accedere allo stadio. Nel settore ospiti potranno entrare i tifosi dell’Inter, ma nel resto dello stadio sono ammessi solo tifosi del Porto. Sono circa un migliaio di biglietti venduti ai nerazzurri nel settore ospiti. Ed è perciò una situazione un po’ delicata, che va gestita in sicurezza sperando che chi è arrivato fin qui poi possa entrare».