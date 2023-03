Porto-Inter, Marciniak insufficiente! Eccessiva l’ammonizione a Dzeko: la moviola – CdS

Marciniak fischia poco e non convince in Porto-Inter. Insufficiente la sua direzione di gara secondo la moviola del Corriere dello Sport questa mattina in edicola.

LA MOVIOLA – Tenere un metro alto sui contatti permessi non significa non fischiare i falli, né tantomeno depenalizzare le imprudenze. Ne è un esempio, nell’ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo, l’intervento duro di Grujic, che meritava il cartellino giallo su Lautaro Martinez. Giusta l’ammonizione a Matteo Darmian nel primo tempo per aver interrotto con un fallo l’azione pericolosa di Galeno. Eccessiva, invece, l’ammonizione a Edin Dzeko al 23′ della ripresa. Corretto il rosso a Pepé per fallo su Danilo D’Ambrosio. Al 40′ il Porto reclama un calcio di rigore di Alessandro Bastoni su Taremi: giusto lasciar correre. Voto 5,5 all’arbitro della partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati