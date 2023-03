Tra poche ore l’Inter dovrà giocare la partita più importante della sua stagione: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Simone Inzaghi è alle prese con due questioni cocenti che richiedono una decisione.

SCELTE – Poche ore, poi arriverà il momento di maggiore tensione nella stagione dell’Inter. La squadra si gioca il suo futuro, così come l’allenatore. Simone Inzaghi ha due dubbi in vista del match contro il Porto in Champions League, che verranno risolti solo nella giornata di domani. Uno riguarda la difesa: Milan Skriniar è partito con la squadra, ha dato piena disponibilità per giocare ma il tecnico dovrà scegliere se rischiarlo. Nel caso in cui venisse risparmiato, pronti Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Il secondo quesito è in attacco: per ora il favorito per partire dal primo minuto sembra Edin Dzeko. Romelu Lukaku verrà sfruttato probabilmente a gara in corso, come già successo nel match di andata. Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez