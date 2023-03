Porto-Inter, Dzeko favorito su Lukaku. La mossa in difesa! − Sky

È il giorno di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi sta studiando le ultime mosse anti lusitane. Qualche dubbio rimane

PROBABILE FORMAZIONE − Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito” ha parlato delle ultime relative a Porto-Inter (vedi articolo). Da parte sua sono poi arrivate alcune novità in ottica formazione: «Edin Dzeko è in vantaggio su Romelu Lukaku, al fianco di Lautaro Martinez ma sono in corso tutti i preparativi. Milan Skriniar va verso la panchina. Quindi ci saranno in difesa molto probabilmente Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni: questo vuol dire che ci saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce con Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu in regia. Però è una situazione in svolgimento che si sta sviluppando».

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko Lautaro Martinez.