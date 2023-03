Porto-Inter, difesa tutta italiana! Formazione in arrivo: 5 cambi – Sky

Fra circa un’ora e mezza usciranno le formazioni ufficiali di Porto-Inter. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24 dall’esterno dell’Estadio do Dragao, segnala quali dovrebbero essere le scelte di Inzaghi.

IN CAMPO – Per Porto-Inter quasi mezza formazione diversa rispetto allo Spezia. Da Sky Sport 24, Matteo Barzaghi anticipa le scelte di Simone Inzaghi a partire da quella scontata del rientro di André Onana al posto di Samir Handanovic. In difesa scala Matteo Darmian terzo centrale, in una difesa tutta italiana con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Torna solo per la panchina Milan Skriniar (vedi articolo). Di conseguenza, Denzel Dumfries va a destra a tutta fascia e l’escluso da venerdì è Danilo D’Ambrosio. Sul lato opposto Federico Dimarco rientra per l’infortunato Robin Gosens. A centrocampo l’Inter che si presenta a Porto vedrà dalla panchina Marcelo Brozovic, opzione a gara in corso. I tre in mezzo saranno Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Per l’attacco dovrebbe essere preferito Edin Dzeko a Romelu Lukaku, con quest’ultimo che quattro giorni fa aveva giocato novanta minuti così come Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Porto-Inter, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.