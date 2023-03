Porto-Inter, confermato Dzeko! Appena data la formazione ai giocatori

Fra pochi minuti uscirà la distinta di Porto-Inter: Barzaghi, in collegamento dall’Estadio do Dragao per Sky Sport 24, anticipa le formazioni ufficiali con Inzaghi che ha scelto Dzeko.

LE SCELTE – Non ci sono più dubbi: per Porto-Inter torna Edin Dzeko titolare. Questa la scelta di Simone Inzaghi, riportata da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24. Con lui ovviamente ci sarà Lautaro Martinez in attacco. Va in panchina Milan Skriniar, comunque recuperato, con Matteo Darmian terzo centrale e Denzel Dumfries largo a destra a tutta fascia. Fuori dall’inizio anche Marcelo Brozovic: il centrocampo sarà composto da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu vertice basso e Henrikh Mkhitaryan. Questa la formazione di Inzaghi per Porto-Inter, anticipata da Sky Sport e che sarà confermata fra pochi minuti con la distinta ufficiale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.