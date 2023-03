Porto-Inter, Conceicao con due cambi certi da fare in formazione

Porto-Inter si giocherà alle 21 e fra circa un’ora usciranno le formazioni ufficiali. Per quanto riguarda la squadra di Sérgio Conceicao ci sono due sostituzioni da fare rispetto all’andata.

LE SCELTE – Per Porto-Inter la vigilia ha vissuto sul regno della pretattica: né Simone Inzaghi né Sergio Conceicao hanno voluto dare indicazioni di formazione. L’allenatore della squadra di casa, esterno nerazzurro dal 2001 al 2003, ha però confermato come non ci sarà il terzino destro Joao Mario. E lo stesso, ma qui non c’erano dubbi, riguarda Otavio espulso venti giorni fa al Meazza. Per la loro sostituzione ci sono ancora dei dubbi che saranno svelati a breve. Da laterale basso potrebbe giocare Wilson Manafà, l’alternativa è abbassare Pepé per uno schieramento che sarebbe senza dubbio più offensivo. L’altro dubbio del Porto, dal quale dipende anche il modulo (4-2-3-1, 4-3-3 o 4-4-2), è se mettere Toni Martinez con Mehdi Taremi oppure André Franco sulla fascia.

GLI ALTRI – Portiere e difensori centrali del Porto per sfidare l’Inter sono certi: Diogo Costa fra i pali, capitan Pepe e Ivan Marcano (ex Roma) in mezzo. All’andata come terzino sinistro l’ha spuntata Zaidu Sanusi e dovrebbe esserci ancora lui anziché Wendell. Pressoché sicura poi la presenza di Marko Grujic e Mateus Uribe a centrocampo, anche se il primo può giocare sia in mezzo sia spostato sulla destra: dipenderà dal modulo. Con loro previsto anche il canadese Stephen Eustaquio, sempre titolare nella fase a gironi (con due gol) ma non utilizzato all’andata. Ha recuperato Evanilson, ma dovrebbe andare in panchina. A completare l’undici dei lusitani ci sarà Galeno, che ieri aveva scherzato col suo tecnico sulla voglia di essere schierato dal 1′ (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Sérgio Conceicao per Porto-Inter: Diogo Costa; Pepé, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno; Taremi, Toni Martinez.