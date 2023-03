Porto-Inter, caos tifosi ospiti ancora non risolto: la situazione

Poco più di quattro ore a Porto-Inter e ci sono problemi per i tifosi ospiti arrivati in Portogallo che hanno biglietti non nel settore dedicato. Si attendono novità da parte delle autorità locali.

LA SITUAZIONE – Circa mille tifosi dell’Inter, già presenti a Porto, rischiano di non poter entrare all’Estadio do Dragao stasera. Questo perché, pur avendo acquistato regolare biglietto, non l’hanno preso nel settore ospiti (tutto esaurito) ma in altre zone dell’impianto. Il Porto ha vietato l’accesso ai tifosi nerazzurri nel resto dello stadio non destinato a loro, ma era comunque possibile comprarli. Già dal primo pomeriggio (vedi articolo) si sta cercando una soluzione, ma al momento il problema non è risolto. Con una figura non certo positiva né da parte della società ospitante né da parte delle autorità portoghesi. Si attendono novità a breve, con la speranza che tutti i tifosi possano seguire Porto-Inter dal vivo.