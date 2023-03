Porto-Inter, 1000 tifosi fuori dallo stadio con biglietto regolare! – SM

Scandalo dall’Estadio do Dragao, dove tra pochi minuti andrà in scena Porto-Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Barzaghi su Mediaset Infinity, ben 1000 tifosi nerazzurri non sono stati fatti entrare allo stadio nonostante regolare biglietto.

SCANDALOSO – Una truffa vera e propria quella subita da circa 1000 tifosi nerazzurri per Porto-Inter di questa sera. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, nonostante in possesso di regolare biglietto comprato attraverso i canali ufficiali, i supporter nerazzurri non sono stati fatti entrare dalla polizia. A questi tifosi sarebbe peraltro stato comunicato di dover raggiungere il settore ospiti. Che, però, è tutto esaurito. Con mille nerazzurri fuori dallo stadio nonostante un biglietto acquistato.