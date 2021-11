Politano, l’agente: «È arrabbiatissimo, con l’Inter voleva una rivincita»

Matteo Politano non ci sarà nella sfida di domani contro l’Inter, sua ex squadra. Proprio oggi, infatti, è stato comunicato che l’attaccante è positivo al Coronavirus (vedi articolo). Il suo agente Mario Giuffredi ha parlato a Radio Punto Nuovo della reazione del giocatore.

RABBIA – Non usa mezzi termini Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, per definire la reazione del giocatore all’assenza forzata nella sfida contro l’Inter. Queste le sue parole: «È un peccato che debba saltare proprio questa sfida. È incazzato, non vedeva l’ora di giocare contro i nerazzurri. Si era allenato alla grande perché voleva prendersi una rivincita personale».