Politano contro l’Inter: sfida al passato con stimoli e voglia di rivalsa – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’incrocio tra Politano e la sua ex squadra in Napoli-Inter. Gattuso è pronto a concedergli una chance dal primo minuto anche per sfruttare la sua carica emotiva

RITORNO AL PASSATO – Napoli-Inter è anche la sfida di Matteo Politano. Per la verità il classe ’93 ha già affrontato la sua ex squadra, all’andata, ma al San Paolo la tensione (e l’emozione) non sarà da meno. Nulla di personale per lui, ci mancherebbe. Ma contro l’Inter Politano cerca rivincita. Le cronache di Castel Volturno lo danno anche in buona forma, pronto a scalzare José Callejon per una maglia dal primo minuto nello scacchiere di Gennaro Gattuso (QUI le ultime di formazione in casa partenopea).

ASCESA E DISCESA – Profumo di rivalsa? Inevitabilmente sì, anche perché il rapporto con l’Inter si è piuttosto sfilacciato sul finale. Il Napoli lo aveva inseguito già con Maurizio Sarri in panchina. Ma il trasferimento non andò a buon fine e Politano, l’estate successiva, scelse la formazione allora guidata da Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo lo impiegava con regolarità e l’ex Sassuolo era diventato uno degli stacanovisti di un’Inter balbettante. L’arrivo di Antonio Conte l’ha un po’ messo ai margini: solo 15 presenze, di cui 11 in campionato e il resto in Champions League. Gol? Nessuno, neppure col Napoli, per ora. Napoli-Inter rappresenta per Politano un’occasione unica, seppur con la sua ex squadra abbia interrotto il rapporto in maniera civile. Ma quando a gennaio si è presentato il club partenopeo, stimoli e motivazioni hanno avuto la meglio su tutto.

FACCIA A FACCIA – All’andata Politano scese in campo solo per un quarto d’ora. Mancano ancora un paio di allenamenti prima di Napoli-Inter e l’ex Sassuolo insidia seriamente Callejon sulla fascia destra. Probabile che Gennaro Gattuso scelga di dargli una possibilità, anche per sfruttare lo spirito di orgoglio e rivalsa contro chi ha deciso di privarsi di lui. L’Inter dovrà fare attenzione: Politano sembra piuttosto carico. La sfida è già lanciata.

Fonte: Corriere dello Sport