Pohjanpalo: «Vittoria che ci dà un boost, ora la sfida con l’Inter!»

L’attaccante del Venezia Pohjanpalo ha commentato il successo della sua squadra in casa contro l’Udinese. Le sue parole, dove cita pure l’Inter.

VITTORIA STIMOLANTE – Il Venezia ha vinto contro l’Udinese al Penzo in questo turno infrasettimanale, nella partita che si è giocata in contemporanea con Empoli-Inter. Protagonista della partita, il centravanti dei lagunari Joel Pohjanpalo. L’attaccante, nonché capitano della squadra di Eusebio Di Francesco, ha parlato in questo modo in conferenza stampa: «È stato strano essere sotto di due gol in casa perché l’atmosfera ci stava spingendo. E’ stata una vittoria importante, di squadra, di mentalità, ci dà un boost in questa stagione, ora c’è l’Inter che è una gara molto difficile». La partita contro l’Inter è in programma domenica sera alle 20.45, allo stadio San Siro.

Pohjanpalo pensa all’Inter, ma anche alla classifica

SPINTA – Ancora Pohjanpalo a sottolineare l’importanza della vittoria del suo Venezia, anche per muovere la classifica: «Era importante vincere dopo Monza, volevamo i tre punti e anche oggi sentivamo che si poteva arrivare al successo. Abbiamo spinto, ho spinto i compagni e abbiamo trovato una vittoria importante per la classifica». Per il Venezia si tratta della seconda vittoria in questo campionato, dopo quella sempre in Laguna contro il Genoa.