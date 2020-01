Pjaca, affare chiuso Cagliari-Juventus: i dettagli. In campo contro l’Inter?

Domenica alle 12.30 si giocherà Inter-Cagliari. I nerazzurri dovranno fare i conti probabilmente anche con un nuovo arrivato in casa rossoblù: Pjaca. Ecco le ultime sul suo arrivo in Sardegna

NUOVO ARRIVO – “Ci siamo per Marko Pjaca al Cagliari, che con la Juventus sta chiudendo il trasferimento dell’esterno croato (classe ’95) sulla base del prestito (gratuito) per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. I club stanno discutendo gli ultimissimi dettagli proprio in questi minuti (i bianconeri pagheranno il 50% dell’ingaggio), nel frattempo in Sardegna hanno programmato le visite mediche per domattina”. Vedremo se il Cagliari riuscirà a tesserare e a portare Pjaca a Milano per la sfida contro l’Inter.

