Pisacane: “Mai snobbato la Coppa Italia, contro l’Inter daremo il massimo”

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato in zona mista al termine della partita persa contro il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di martedì in Coppa Italia contro i nerazzurri, raccolte dall’inviato di Inter-News.it alla Sardegna Arena Riccardo Spignesi

IMPEGNO DA ONORARE – Nonostante un periodo di forma poco brillante per il Cagliari, reduce da un’altra sconfitta – oggi – per 0-2 contro il Milan, i sardi sono già pronti a ripartire martedì, in Coppa Italia contro l’Inter. A parlare della sfida è stato il difensore Fabio Pisacane, ecco le sue parole raccolto dal nostro inviato Riccardo Spignesi: «Martedì vogliamo onorare al massimo l’impegno di Coppa Italia. Non abbiamo mai snobbato questo trofeo, abbiamo sempre cercato di fare la nostra figura. È una competizione a cui teniamo tanto, daremo il massimo e poi vediamo il campo cosa dirà. Io penso che bisogna ricompattarsi. Siamo sereni, siamo quello che immaginiamo: la mente fa tutto. Se noi andiamo a giocare con uno stato d’animo negativo sarebbe la fine, anche se sembra una cosa banale dobbiamo cercare di pensare che queste quattro sconfitte non ci siano state, dobbiamo metabolizzarle, ripartire e capire che ora la squadra potrà tornare a far vedere ai tifosi le grandi cose che abbiamo fatto finora».