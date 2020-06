Piove sul bagnato per De Zerbi: un sicuro assente in vista di Inter-Sassuolo

Condividi questo articolo

Non c’è pace per Roberto De Zerbi che, dopo la pessima prestazione dei suoi, durante il match con l’Atalanta perde anche un calciatore diffidato in vista di Inter-Sassuolo, in programma mercoledì sera. Ecco di chi si tratta

OUT – Marlon salterà Inter-Sassuolo. Il cartellino giallo, rimediato durante la partita contro l’Atalanta, lo costringerà a saltare il match con i nerazzurri in programma mercoledì sera, a San Siro, alle 19.30. Altra grana per Roberto De Zerbi, che dovrà ridisegnare la sua retroguardia anche alla luce della pessima prestazione contro gli orobici di Gian Piero Gasperini. Marlon, diffidato, osserverà un turno di stop.