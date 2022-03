Pioli vuole sorprendere la difesa dell’Inter: scelta fatta in attacco? – CdS

Pioli ha un dubbio riguardo il ruolo di attaccante esterno sulla fascia destra, ma secondo il Corriere dello Sport il tecnico è indirizzato verso una scelta che potrebbe ingannare la difesa dell’Inter ed esaltare Olivier Giroud.

IMPREVEDIBILE – Pioli, chi in attacco a destra tra Saelemakers e Messias? Il dubbio resterà fino all’ultimo, anche se, secondo il quotidiano romano oggi in edicola, il tecnico rossonero vuole puntare su giocatori capaci di ingannare la difesa interista: per questo motivo la scelta molto probabilmente ricadrà su Messias. Il brasiliano gioca con leggerezza, e per marcarlo i nerazzurri dovranno stare attenti. La sua “genialità” – come lo definisce il Corriere dello Sport -, potrebbe diventare l’arma ideale per Olivier Giroud, a cui manca il trequartista che gli ronza intorno (Brahim Diaz partirà dalla panchina, Krunic è in vantaggio).

Fonte: Corriere dello Sport