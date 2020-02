Pioli, undici scelto: dubbio modulo. La probabile formazione del Milan – TS

Questa sera l’Inter di Conte affronterà il Milan guidato da Pioli nel derby. Se in casa nerazzurra l’idea del venerdì sembra essere abbandonata (QUI la probabile formazione), il tecnico rossonero punta sull’effetto sorpresa

NO DUBBI – Secondo quanto riportato da “Tuttosport” Stefano Pioli punta su un inedito 4-2-3-1 che potrebbe però diventare 4-4-2. Tutto dipenderà dalle posizioni di Hakan Çalhanoğlu e Ante Rebic. Il croato è infatti in vantaggio su Rafael Leão per affiancare il recuperato Zlatan Ibrahimovic. Confermato il resto della formazione. Ecco le scelte del tecnico del Milan: Donnarumma; Conti; Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.