Pioli recupera un giocatore per Milan-Inter, cinque indisponibili

È da poco terminato l’allenamento in casa Milan. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, il tecnico Stefano Pioli ha recuperato un attaccante per la sfida di mercoledì contro l’Inter. Restano indisponibili in cinque.

UNO SÌ, CINQUE NO – Allenamento terminato in casa Milan in vista della gara di Supercoppa Italiana in programma mercoledì contro l’Inter. Stefano Pioli recupera Ante Rebic, che ha svolto la seduta in gruppo e ci sarà almeno per la panchina. Stanno bene Origi e Kjaer, con quest’ultimo che potrebbe addirittura partire da titolare. In cinque ancora indisponibili: Maignan, Florenzi, Ballo-Touré, Ibrahimovic e Krunic.

Fonte: Gianlucadimarzio.com