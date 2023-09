Pioli recupera Giroud, ma è emergenza difesa! Un difensore ancora infortunato

Pioli sorride per aver recuperato Olivier Giroud in vista del derby Inter-Milan, ma dovrà fare a meno di un altro difensore per infortunio. In difesa è emergenza totale.

INFORTUNATO – Anche il Milan si allena in vista del derby con l’Inter in programma sabato 16 settembre alle 18. Stefano Pioli ha recuperato anche Olivier Giroud dopo Theo Hernandez e Mike Maignan, tutti e tre ci saranno per la sfida di sabato. Chi non ci sarà, invece, è Kalulu. Il difensore francese anche oggi si è allenato a parte: praticamente certa la sua esclusione per il derby. La coppia difensiva sarà formata, difatti, da Kjaer e Thiaw.