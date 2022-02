Pioli: «Primo round, vogliamo partire bene. Favorita? Non c’è nel derby»

L’Inter domani affronta il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono dimenticare il mese terribile di febbraio e per farlo il derby è sicuramente una ghiotta occasione. Poco fa ha parlato Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa.

CONFERENZA – Domani c’è Milan-Inter e oggi, vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. Ecco le sue risposte.

Coppa Italia, come si affronta la partita di domani?

Ci siamo avvicinati con attenzione e concentrazione. È solo il primo round e il ritorno sarà tra tanto, ma iniziare bene sarebbe importante e i tifosi ci spingeranno.

Qual è il problema degli ultimi risultati del Milan?

Concordo con Maldini, la testa comanda tutto. E’ la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma quello che conta sarà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di iniziare a raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. E’ lo step più difficile.

Inter in calo in questa fase di stagione?

La stagione è stata difficile per tutte le squadre e tutte le squadre vivono dei momenti altalenanti. La classifica del campionato dice che è equilibrato, l’Inter e noi siamo lì. Non ci sono favoriti nel derby. Come sempre, soprattutto nel derby, la vincerà chi vincerà più duelli individuali.

Settimana più importante da quando sono al Milan?

Sarà una settimana importante ma non decisiva perché in Coppa Italia c’è il ritorno e poi il Napoli vedrà altro 11. Tonali è ovviamente un giocatore importante e ci dispiace non averlo ma fa parte del gioco.

Vincere domani darebbe una scossa?

Sì. Noi abbiamo bisogno di partite così, come quella di domani, che ci dia adrenalina.

Perché i giocatori dovrebbero vincere un titolo in stagione?

Devono essere convinti di avere grandi caratteristiche e grande mentalità. Se siamo nelle posizioni di vertice vuol dire che siamo forti e che possiamo starci. Noi però dobbiamo pensare a far bene partita per partita, il campionato è molto lungo ancora e poi domani è una sfida importante per la Coppa Italia.

E’ un problema mentale o tattico aver perso tanti punti con le piccole?

I numeri quando sono grandi non mentono mai. Abbiamo avuto due difficoltà: non abbiamo chiuso le partite e allo stesso modo non abbiamo controllato e comandare le partite. Contro l’Udinese ci siamo abbassati troppo e se il pallone arriva nella tua area rischi. Dopo il pareggio abbiamo creato occasioni ma non abbiamo trovato il gol.

I ritmi della partita, dipendono dalla mentalità del giocatore o dalle qualità tecniche?

La squadra sta imparando. Noi andiamo molto forte ma ci sono anche delle fasi di partita dove bisogna abbassare i ritmi senza rinunciare ad attaccare. Bisogna saper ‘addormentare’ la partita che però non vuol dire smettere di pensare di far male alla squadra avversaria.

Potrebbe aver spazio Krunic domani? C’è stato un calo di condizione?

Nono, ho fatto le mie valutazioni nelle ultime settimane. Se non l’ho utilizzato c’è un motivo, ma è un giocatore intelligente ed è disponibile per giocare domani.

I singoli

Siamo calati dal punto di vista della qualità tecnica e del ritmo di gioco. Non abbiamo mai pensato di risolvere le partite con le qualità dei singoli. Giochiamo di squadra, cercando di sfruttare le caratteristiche dei singoli.

Soglia scudetto a quota 85 punti?

Le prime cinque squadre in testa alla classifica si giocheranno lo scudetto e un posto in Champions. Non so quanti ne serviranno per vincere lo scudetto. Tranne il Napoli tutte hanno rallentato davanti. Ci sono gare difficili da affrontare ancora ed è complicato fare una tabella ora. Sicuramente serviranno più di 80 punti.

Come sta Ibrahimovic?

Sta meglio, ma non so se sarà disponibile per Napoli. Va valutato giorno per giorno.

Florenzi

E’ un giocatore forte. E’ un titolare e vedrò che scelte fare domani e col Napoli. SOno contento delle sue prestazioni e del suo apporto in campo e fuori dal campo.

Kessie in flessione?

Queste valutazioni sono segnate dal fatto che ha segnato meno, ma sta lavorando bene per la squadra.

Cosa ne pensa del gol in trasferta e della regola?

Io mi sarei già uniformato al regolamento Uefa. Domani giocheremo in casa, ma dobbiamo pensare solo a vincere.

La lezione di Udinese e Salernitana.

Si può risolvere la questione analizzando con molta lucidità le cose che non ci sono riuscite, mettendo in pratica tutto già da domani.