Pioli pensa al turnover in vista derby: sei o sette i titolari a riposo – Sky

Pioli Milan

Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Manuele Baiocchini, Stefano Pioli pensa a un turnover massiccio nella sfida contro la Stella Rossa di Europa League. Sei o sette i possibili titolari a riposo in vista del derby di domenica contro l’Inter.

TURNOVER MASSICCIO – Grande appuntamento a San Siro domenica pomeriggio, quando sarà in programma la sfida tra Milan e Inter. I rossoneri, però, in mezzo hanno una sfida impegnativa contro la Stella Rossa. Partita di Europa League che vedrà con ogni probabilità un turnover massiccio da parte di Stefano Pioli, come riporta l’inviato di “Sky Sport” Manuele Baiocchini: «Credo che Pioli farà turnover con la Stella Rossa, il Milan gioca a Belgrado giovedì sera e poi domenica alle 15. Le ore che dividono le due partite sono poche, ci sono i viaggi di mezzo e preparare bene il derby sarà complicato. Non mi stupirei di vedere un attacco tutto nuovo con Krunic trequartista, a destra Castillejo e poi la coppia croata Rebic e Mandzukic. Probabilmente ne cambieranno sei o sette».