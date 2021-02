Pioli pensa all’Inter ma non troppo: il Milan anti-Stella Rossa con 2 titolarissimi

Stefano Pioli Milan

Pioli deve sbrigare la pratica Stella Rossa prima di pensare all’Inter, anche se le scelte di formazione fanno capire quale sia la priorità in casa rossonera. Come riportato da “Sky Sport”, la probabile formazione in campo domani sarà zeppa di riserva ma con almeno due importanti titolari

TURNOVER ABBONDANTE – Tra poco più di 24 ore il Milan sarà di scena a Belgrado per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in casa di Dejan Stankovic (vedi articolo). La formazione che Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare contro la Stella Rossa è rimaneggiata in tutti i ruoli ma il turnover non potrà essere totale. Soprattutto in difesa. Il tecnico rossonero al centro schiererà quasi sicuramente dal 1′ il capitano Alessio Romagnoli con Theo Hernandez largo a sinistra. Due titolarissimi che diventano tre conteggiando anche il rientrante Ismael Bennacer, tornato a completa disposizione da questo mese. Gli altri titolari, almeno inizialmente, riposeranno in vista del Derby di Milano contro l’Inter in programma domenica pomeriggio. Di seguito la probabile formazione del Milan di Pioli contro la Stella Rossa di Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Antonio Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.