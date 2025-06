Pio Esposito si ferma: a rischio Inter-Fluminense? La situazione ad oggi

Pio Esposito dopo essersi messo in mostra da titolare nella sfida contro il River Plate, si è dovuto fermare per un fastidio muscolare. Ecco le sue condizioni a poco più di ventiquattro ore dalla sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

SI FERMA – Nella giornata di ieri, durante il primo allenamento nerazzurro sul terreno di gioco della North Carolina, finalmente lasciati alle spalle i carichi in palestra, Esposito non ha potuto unirsi al gruppo. Lo staff medico ha immediatamente sottoposto il calciatore ad accertamenti per valutare l’entità del problema: si tratta di un affaticamento muscolare, che lo mette in dubbio per la sfida in programma lunedì contro il Fluminense. Un piccolo stop che arriva sul più bello, proprio quando il giovane attaccante sembrava aver conquistato la fiducia di Cristian Chivu, forte della prestazione positiva contro gli argentini e della crescente intesa con Lautaro Martinez. L’allenatore rumeno sperava di poter confermare il gioiellino anche nel prossimo impegno, ma adesso la sua presenza è appesa alla risposta del fisico nei prossimi giorni.

Pio Esposito salta Inter-Fluminense? Non è detto!

DA MONITORARE – Lo staff medico monitora la situazione costantemente: non si vuole correre alcun rischio, soprattutto considerando l’età del calciatore e la possibilità che il Mondiale per Club rappresenti solo l’inizio di un’annata ricca di opportunità per lui. Intanto, da segnalare anche il rientro completo in gruppo di Marcus Thuram, recuperato dall’affaticamento ai flessori. Una buona notizia per l’Inter, che però ora incrocia le dita per il recupero di Esposito. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere della partita o se dovrà lasciare spazio ad altri compagni nel match contro i brasiliani.