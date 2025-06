Pio Esposito out in Inter-Fluminense, chi lo sostituisce? Il nome – SM

Francesco Pio Esposito ha saltato l’allenamento con l’Inter a Charlotte e non ci sarà perciò per la gara con Fluminense. Chi lo sostituirà? Il primo nome in mente per Cristian Chivu secondo Sport Mediaset.

INFORTUNIO – Francesco Pio Esposito non è stato presente durante l’ultimo allenamento dell’Inter per preparare la partita contro Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’attaccante classe 2005 ha subito un problema muscolare e non forzerà in vista della prossima gara negli Stati Uniti. Farà gli esami strumentali nelle ore a venire e l’Inter darà poi i risultati per capire quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu.

SOSTITUTO – L’ultimo allenamento non ha dato comunque solo notizie negative. Marcus Thuram è recuperato al 100% dall’infortunio, ha svolto l’intera sessione con il gruppo e sarà parte della rosa di Chivu per Inter-Fluminense. Il francese però non verrà probabilmente rischiato dal primo minuto, anche perché negli ultimi mesi il suo impiego è stato uno dei problemi principali nel reparto offensivo. Il primo nome per sostituire Pio Esposito è proprio il fratello: Sebastiano Esposito. Il giocatore ex Empoli ha già giocato da titolare sia con Monterrey che con Urawa Red Diamonds. Farà la sua quarta presenza in quattro partite nel torneo americano.