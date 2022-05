Pinamonti di parola (7), Andreazzoli incarta l’Inter: i voti dell’Empoli – CdS

Pinamonti segna ma non basta all’Empoli per tornare a casa con qualche punto da Milano. La prestazione della squadra di Andreazzoli non va oltre lo 0-2, quando inizia la reazione dell’Inter. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport odierno

I MIGLIORI – Il grande ex di turno, Andrea Pinamonti per il Corriere dello Sport merita un 7 per il bel gol che apre Inter-Empoli ma non solo: “Domani ricorre l’anniversario del suo unico gol interista, qui invece gela San Siro: non esulta, lo aveva promesso (vedi dichiarazioni, ndr)”. Stesso voto per il portiere Guglielmo Vicario e per il centrocampista Kristjan Asllani, autore dell’altro gol ospite.

I PROMOSSI – Un assist per Pinamonti e un gol annullato per Szymon Zurkowski (6,5). Buona prova in Inter-Empoli anche per Filippo Bandinelli e Ardian Ismajli (6).

I BOCCIATI – Non arrivano alla sufficienza Riccardo Fiamozzi, Leo Stulac, Liam Henderson, Nedim Bajrami e Patrick Cutrone (5,5). Fanno anche peggio Simone Romagnoli, Sebastiano Luperto e Fabiano Parisi (5).

NON GIUDICATI – Pochi minuti per l’ex Marco Benassi e ovviamente Federico Di Francesco (SV).

L’ALLENATORE – Infine, strappa la sufficienza il tecnico Aurelio Andreazzoli, che prende 6 nelle pagelle del collega Adriano Ancona: “Incarta l’Inter, poi l’Empoli rinuncia all’atteggiamento spregiudicato. Gli va male con l’ingresso di Di Francesco, costretto subito al cambio”. Questi i voti dell’Empoli a San Siro, che completano le pagelle della partita dopo quelli dell’Inter (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

