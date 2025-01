Piccinini arbitro di Venezia-Inter: prima volta in stagione

PRIMA VOLTA – Sarà Marco Piccinini di Forlì a dirigere il match tra Venezia e Inter, previsto per le ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Per il fischietto emiliano si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. Finora, l’arbitro italiano ha comunque diretto quattro gare disputate dai nerazzurri. Il bilancio è di tre vittorie e un pareggio, con 13 gol fatti e 5 subìti. L’ultima volta l’8 aprile del 2024, con la vittoria esterna dell’Inter contro l’Udinese con il punteggio di 2-1. Piccinini ha arbitrato i nerazzurri, sempre nella scorsa stagione, in occasione del 4-0 con cui l’Inter ha superato la Salernitana a San Siro. Gli altri due precedenti sono della stagione 2020-2021, quando i meneghini hanno sconfitto 5-2 il Benevento in Campania e pareggiato con il Parma con il punteggio di 2-2.

Piccinini arbitro di Venezia-Inter, il rendimento attuale

BILANCIO – Piccinini, prima di andare a dirigere Venezia-Inter, ha già arbitrato sei partite di Serie A in questa stagione: ossia Como-Bologna, Lazio-Genoa, Atalanta-Monza, Fiorentina-Cagliari, Torino-Bologna e Como-Lecce. In totale, considerando anche le altre 5 partite da lui dirette in Serie B, sono 2 i cartellini rossi da lui adottati in quest’annata. 50, invece, i cartellini gialli estratti nel 2024-2025.