Piccinini arbitro di Benevento-Inter: zero precedenti, il motivo del cambio

Marco Piccinini

Piccinini sarà l’arbitro di Benevento-Inter, partita della prima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Forlì, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Vigorito.



NIENTE PRECEDENTI – Benevento-Inter sarà la prima partita per Marco Piccinini come arbitro dei nerazzurri. Non avrebbe nemmeno dovuto farla lui: inizialmente il designato era Francesco Fourneau. Quest’ultimo, però, domenica era quarto ufficiale per Napoli-Genoa, gara purtroppo sotto l’attenzione massima dopo i quattordici casi di Coronavirus nei liguri. Per questo l’AIA ha dovuto cambiare la scelta: stesso motivo per Federico La Penna, che tre giorni fa al San Paolo era arbitro VAR e oggi sarebbe dovuto essere quarto ufficiale, al suo posto Livio Marinelli. Per Piccinini si tratta quindi dell’esordio assoluto, al massimo aveva diretto l’Inter Primavera.