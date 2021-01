Pezzella, escluse lesioni alla coscia: si punta a Fiorentina-Inter

Pezzella

Con una nota apparsa sul sito ufficiale della società, la Fiorentina ha comunicato le condizioni di Germán Pezzella dopo il problema fisico accusato nella sfida di ieri contro il Cagliari (vedi articolo). Si punta al recupero per Fiorentina-Inter.

NESSUNA LESIONE – Corsa contro il tempo per i viola in vista di Fiorentina-Inter. Dopo il problema fisico subito ieri nella sfida vinta per 1-0 contro il Cagliari, Germán Pezzella si è sottoposto oggi agli esami strumentali del caso. Questa la nota che si legge sul sito della società toscana: “Germán Pezzella è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e sarà rivalutato nella giornata di domani”.