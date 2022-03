Perisic verso la panchina, a sinistra Inzaghi può gestirsela come vuole – CdS

Ivan Perisic oggi contro la Salernitana partirà dalla panchina, considerando i prossimi impegni contro Liverpool e Torino. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha diverse carte a disposizione.

TURNOVER – Ivan Perisic partirà dal 1′ in Inter-Salernitana. Il croato sta disputando una stagione strepitosa ma dopo il derby di Coppa Italia era un po’ affaticato e ieri, come altri, ha svolto solo una parte dell’allenamento. La trasferta di Liverpool e il successivo match contro il Torino inducono alla prudenza a sinistra. Chi prenderà il suo posto? Simone Inzaghi adesso ha diverse carte a disposizione: Matteo Darmian è il favorito per una maglia da titolare a sinistra, difficile pensare di vedere subito Robin Gosens. Attenzione anche alla carta Federico Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti