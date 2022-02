Perisic sostituito in Inter-Milan, salta la sfida di Coppa Italia contro al Roma? – TS

Perisic è stato sostituito nel corso di Inter-Milan per un problema al polpaccio. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

INFORTUNIO – Perisic, oggi andranno valutate le sue condizioni dopo la sostituzione in Inter-Milan a causa di un fastidio al polpaccio destro. Da escludere, anche in vita della gara in programma sabato contro il Napoli (e subito dopo la sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool), che Inzaghi possa rischiarlo in Coppa Italia con la Roma anche se, come sottolineato anche da Simone Inzaghi nel post-partita, dovrebbe trattarsi solo di un “forte crampo”.

Fonte: TuttoSport