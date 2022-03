Perisic salta del tutto Inter-Salernitana! Assenza all’ultimo per Inzaghi

Le formazioni di Inter-Salernitana usciranno a momenti ma non ci sarà in distinta Perisic. L’esterno croato è un’assenza dell’ultimo minuto per Inzaghi: ecco spiegato il motivo.

ASSENZA PESANTE – “Ivan Perisic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera a causa di un lieve affaticamento muscolare”. Questo l’annuncio della società a pochi minuti dalle formazioni di Inter-Salernitana, non certo una buona notizia. Al posto di Perisic, per il quale bisognerà capire se recupererà per martedì a Liverpool, quasi scontato l’impiego di Matteo Darmian. In attesa dell’ufficialità delle altre scelte per la partita che prenderà il via alle ore 20.45 al Meazza.