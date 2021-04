Perisic, per lui al massimo solo panchina in Inter-Cagliari: fiducia a Young

Perisic alle prese ancora con il problema fisico riscontrato dopo il ritorno dalla Nazionale, niente Inter-Cagliari (dal 1′) per lui.

LE CONDIZIONI – Ivan Perisic non riuscirà ad essere a disposizione di Antonio Conte per Inter-Cagliari, o almeno da titolare. L’esterno croato non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare accusato dopo il ritorno dagli impegni con la sua Nazionale. Anche ieri il calciatore si è allenato a parte ad Appiano Gentile. Oggi il tecnico lo valuterà in allenamento, magari in gruppo, considerando che al massimo potrà averlo a disposizione ma solo dalla panchina. Non è da escludere però che il calciatore non venga neanche convocato per evitare ogni rischio, così da averlo al massimo della condizione già dalla prossima partita, cioè in trasferta a Napoli, domenica 18 aprile alle 20:45.