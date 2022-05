Perisic, infortunio durante Inter-Sampdoria: esce in barella: le condizioni

Ivan Perisic è stato costretto a lasciare il campo nel corso di Inter-Sampdoria a causa di un infortunio: fuori in barella.

DETTAGLI – Infortunio per Ivan Perisic. L’esterno si è fermato per un problema al polpaccio. Il croato, sostituito al 59′ da Robin Gosens, è uscito in barella. A seguire quanto comunicato dal club nerazzurro sulle condizioni del giocatore. “Ivan Perisic sostituto al 59’ della gara contro la Sampdoria a causa di una distrazione al gemello mediale della gamba destra. Seguiranno accertamenti nei prossimi giorni“.