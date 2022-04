Perisic in ballottaggio, il turnover dell’Inter sulle fasce è legato a due fattori – SM

Perisic escluso da una partita per scelta tecnica in questo periodo storico è follia. Pertanto le motivazioni che spingono Inzaghi ad alcune riflessioni dipendono da altri fattori. Come ripreso da Sport Mediaset, l’Inter si prepara a cambiare entrambi gli esterni titolari a La Spezia

DOPPIA STAFFETTA – Oltre alle modifiche in difesa legate non solo alle condizioni di Stefan de Vrij (vedi aggiornamento), Simone Inzaghi valuta il turnover per le corsie laterali. Tra i diffidati a rischio per Inter-Roma figura anche Ivan Perisic che, per questo motivo, è candidato per la panchina. A sinistra Robin Gosens è pronto per debuttare finalmente con l’Inter da titolare. Non solo Perisic a rischio riposo in Spezia-Inter, però. Secondo Sport Mediaset anche Denzel Dumfries potrà tirare inizialmente il fiato in quel di La Spezia. Sulla destra è favorito Matteo Darmian, che andrebbe a completare le rotazioni sulle fasce. Turnover dovuto a due fattori, quindi. Perisic, che è il più in forma, a causa della diffida. Dumfries semplicemente per non fare “straordinari”, visto il calendario fitto di impegni dell’Inter. Ma Inzaghi rinuncerà davvero a questo Perisic?