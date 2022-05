Perisic da cineteca, Calhanoglu glaciale: le pagelle di Juventus-Inter – TS

Ivan Perisic trascinatore in Juventus-Inter: il croato ha deciso la finale di Coppa Italia con una doppietta. Glaciale Calhanoglu sul dischetto: le pagelle secondo Tuttosport

LE PAGELLE – Juventus-Inter si è conclusa con un pirotecnico 2-4, con la squadra nerazzurra capace di rimontare lo svantaggio e conquistare la Coppa Italia ai tempi supplementari. Migliore in campo per l’Inter Ivan Perisic: il croato come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, “dimostra di essere sempre in palla per il piglio con cui gestisce ogni occasione e per i dribbling che tenta con grande nonchalance.” voto 8. Prestazione positiva anche per Calhanoglu: una sola sbavatura nel primo tempo, poi partita di sostanza. Glaciale sul dischetto, con un destro semplicemente imparabile per Perin, voto 7. Ottima prestazione anche di Barella: il centrocampista apre le marcature, con un gol “alla Del Piero” sotto gli occhi del CT Mancini voto 7. Unico insufficiente Dzeko: fa molta sostanza, ma è più una prestazione da mediano che da attaccante, secondo il quotidiano. Voto 5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino