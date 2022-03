Perisic convocato? Se non dovesse farcela pronte due alternative – TS

Perisic verso una convocazione, l’edizione odierna di TuttoSport conferma quanto detto pubblicato prima dai colleghi del Corriere dello Sport (vedi articolo). Se il calciatore non dovesse farcela, pronte due alternative per Simone Inzaghi.

VERSO UNA CONVOCAZIONE – Perisic, assente venerdì contro la Salernitana a causa di un leggero affaticamento muscolare, si è allenato ieri in parte con i propri compagni di squadra. I prossimi allenamenti saranno decisivi, ma permane un grande ottimismo sulla situazione del croato.

DUE ALTERNATIVE – Qualora Simone Inzaghi non volesse rischiare Ivan Perisic, Matteo Darmian e Robin Gosens sono pronti a non far rimpiangere il croato. Tra l’altro, proprio ad Anfield, l’esterno tedesco ha già segnato al Liverpool con la maglia dell’Atalanta.

Fonte: TuttoSport