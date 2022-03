Perisic ben sostituito da Darmian e Gosens. Chance contro il Liverpool? – TS

Ivan Perisic ha saltato del tutto Inter-Salernitana ieri a causa di un affaticamento muscolare (vedi articolo). Il collega Stefano Pasquino su TuttoSport aggiorna riguardo le sue condizioni facendo riferimento alla sfida contro il Liverpool.

AD ANFIELD – Ivan Perisic non era neanche in panchina nel corso di Inter-Salernitana per un affaticamento muscolare riscontrato in settimana dopo il derby di Coppa Italia. L’Inter però non ha sentito tanto la mancanza del croato, sostituito nel migliore dei modi da Matteo Darmian prima, e da Robin Gosens dopo (autore di un assist a Edin Dzeko e al primo pallone toccato). L’esterno croato contro il Liverpool ci sarà con ottime chance anche da titolare. Stante le premesse, a sinistra per i tifosi dell’Inter ci sarà da divertirsi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino