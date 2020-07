Per Verona-Inter scelte obbligate in difesa, ecco il...

Per Verona-Inter scelte obbligate in difesa, ecco il trio di Conte – TS

“Tuttosport” sottolinea che col Verona Conte si trova in emergenza in difesa. Causa squalifiche ha solo quattro difensori.

SCELTE OBBLIGATE – Per la sfida col Verona, in programma giovedì alle 21.45, Cote avrà scelte obbligate in difesa. Una conseguenza ulteriore della sconfitta col Bologna infatti sono le squalifiche di Bastoni, espulso, e D’Ambrosio, diffidato e ammonito. Il tecnico quindi benedice il ritorno di Skriniar dalle tre giornate di squalifica. Con lo slovacco infatti arriva a quattro difensori tra cui scegliere il terzetto titolare. Di fatto una scelta obbligata: Skriniar, de Vrij, Godin. Stante la centralità dell’olandese, resta da capire chi giocherà a destra e chi a sinistra.