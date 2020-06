Per Napoli-Inter in dubbio solo Vecino, la situazione infortunati – TS

Per Napoli-Inter in dubbio solo Vecino, la situazione...

“Tuttosport” fa il punto sull’infermeria dell’Inter. L’unico giocatore che rimane in dubbio per il Napoli è Vecino.

UNO SOLO IN DUBBIO – Conte non molla e anche ieri ha torchiato la squadra in vista della sfida col Napoli, che può valere la finale di Coppa Italia. Al momento l’unico giocatore in forte dubbio rimane Vecino. L’uruguaiano è alle prese con fastidi al ginocchio. C’è invece ottimismo sul recupero dei vari acciaccati delle ultime settimane, un elenco che comprende Bastoni, D’Ambrosio, Godin e de Vrij. I primi due sono rientrati in gruppo a pieno regime.