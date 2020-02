Per Inter-Napoli rientra Lautaro Martinez, poi diversi ballottaggi – TS

“Tuttosport” si occupa della probabile formazione di Inter-Napoli. Di sicuro rientrerà Lautaro Martinez, per il resto diversi dubbi.

BALLOTTAGGI – Domani è già tempo di tornare in campo, con la semifinale di Coppa Italia Inter-Napoli. Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, in difesa è probabile il rientro di Bastoni, assente nel derby per squalifica, e potrebbero giocarsi una maglia da titolare anche D’Ambrosio, Moses e Biraghi. In mediana, invece bisognerà capire se Conte confermerà i tre titolari del derby, Vecino-Brozovic-Barella o se dal primo minuto verrà lanciato uno tra Eriksen o Sensi. In attacco rientrerà dopo i due turni di stop in campionato Lautaro Martinez e al suo fianco giocherà uno tra Lukaku e Sanchez.