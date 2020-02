Per Inter-Milan San Siro esaurito, i nerazzurri si confermano al top nel tifo – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per Inter-Milan San Siro sarà tutto esaurito. I tifosi nerazzurri anche in questa stagione sono i più presenti.

SAN SIRO ESAURITO – Solo poche centinaia di biglietti da vendere (probabilmente già oggi) e poi sarà tutto esaurito. Non che ci fossero dubbi per un derby. Ma per l’Inter sarà il secondo della stagione, dopo quello registrato con la Juventus nel girone di andata. Con l’unica differenza che stavolta la capienza, causa lavori, sarà leggermente inferiore: 75.817 contro 75.923. Allora era anche stato anche registrato il record d’incasso per la serie A, ovvero 6.620.976 euro. Stavolta ci si andrà soltanto vicino, per questione di pricing.

RECORD DI PUBBLICO – Per l’Inter, la sfida di domenica sera sarà la quinta in stagione con oltre 70 mila spettatori. Dopo Barca e Juve, infatti, ci sono state anche Atalanta e Brescia. Guarda caso le ultime 2 gare casalinghe e le prime 2 di campionato del 2020: insomma, l’Inter ha già infilato un bel tris. Non a caso i nerazzurri vincono lo scudetto del pubblico ormai da 4 campionati e si avviano a conquistare anche il quinto consecutivo. Merito di una strategia di ticketing e di fidelizzazione del tifoso davvero straordinaria. E’ stata avviata già ai tempi di Thohir, ma la vera escalation è partita da quando la proprietà del club è passata in mano a Suning. Nella stagione 2014/15, infatti, l’Inter era terza in Italia, con 37.270 spettatori di media a patita, mentre nel torneo in corso, dopo 11 gare casalinghe, ha toccato una quota media di 64.889. Significa il 75% in più. Restando in serie A, c’è proprio il Milan a inseguire l’Inter nella classifica degli spettatori. E’ il quarto anno che le milanesi guidano la graduatoria. Ma il Diavolo è indietro di 10 mila spettatori.