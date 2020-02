Per Inter-Milan dubbio in difesa: D’Ambrosio o Godin?...

Per Inter-Milan dubbio in difesa: D’Ambrosio o Godin? La situazione – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Conte ha un dubbio da sciogliere in difesa. Il ballottaggio è tra Danilo D’Ambrosio e Diego Godin.

PER IL GIOCO – Per la sfida col Milan Conte ha un ballottaggio in difesa. Nel ruolo di centrale di destra D’Ambrosio e Godin ieri si sono alternati nella linea a tre. Motivo? Senza l’abilità di Handanovic nel costruire da dietro, Conte ha bisogno di un marcatore che sia bravo a portare avanti il pallone e a trattarlo. E in questa “disciplina” D’Ambrosio, uomo di assoluta fiducia per il tecnico, si fa preferire all’uruguaiano.