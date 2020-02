Per Inter-Milan Conte ha un dubbio: Vecino o Eriksen? – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per Inter-Milan Conte deve scegliere chi far giocare a centrocampo. Meglio Vecino o Eriksen?

BALLOTTAGGIO – In vista della sfida di domenica sera il dubbio principale è a centrocampo: insistere con Eriksen, nonostante sia alla Pinetina da meno di 2 settimane, oppure affidarsi ancora a Vecino, non avendo di fatto altre scelte a centrocampo?

TEMPO PER INSERIRSI – Quello tra Eriksen e Vecino sarà un ballottaggio che si trascinerà fino all’ultimo momento. Chiaro che ci sia voglia di vedere il danese nel derby. E lui ha una gran desiderio di cancellare la prestazione di Udine. Ma resta un giocatore che deve ancora inserirsi in un sistema di gioco altamente codificato. E’ inevitabile impiegare del tempo per integrarsi. D’altro canto, l’Inter ha bisogno della sua qualità e della sua imprevedibilità là davanti. Vecino, in sostanza, sarebbe una scelta conservativa. Ma se Conte volesse interpretare la gara come una sfida innanzitutto atletica e dinamica, allora l’uruguayano sarebbe l’interprete giusto. Mentre Eriksen diventerebbe la carta da giocare a gara in corso.