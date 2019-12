Per Inter-Genoa si rischia squadra baby, ma Candreva recupera – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che contro il Genoa l’Inter potrebbe presentarsi con una formazione baby. Candreva però è recuperato.

GIOVANI IN CAMPO – La baby Inter di domani sera è incarnata dalla presenza di Sebastiano Esposito e in attacco e da quella – probabile – di Lucien Agoume in mediana. Il francese classe 2002 ha messo piede in campo negli ultimi minuti contro la Fiorentina, nel suo esordio assoluto in prima squadra. Mentre Conte incrocia le dite sperando che Borja Valero gli permetta di non affrontare il Genoa in totale emergenza a centrocampo. Restano in fase di valutazione, infatti, sia Gagliardini che Sensi. Candreva – che si può adattare sull’interno – ieri è tornato in gruppo dopo i problemi alla schiena. La squalifica permette a Brozovic di tirare il fiato, gli ripulisce la fedina prima di giocare a Napoli la sera dell’Epifania però riempie la casella degli assenti in un reparto già martoriato. I posti sulle corsie dovrebbero spettare a D’Ambrosio e Lazaro.